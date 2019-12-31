Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски».
Он занял первое место, преодолев дистанцию в 15 км за 31 минуту и 2,5 секунды.
Второе и третье место – также за спортсменами из России. Иван Якимушкин финишировал после Устюгова (отставание 22,6 секунды), а Александр Большунов (+29,0) замкнул тройку лучших.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах
Мужчины. 15 км. Раздельный старт. Свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) – 31.02,5
2. Иван Якимушкин (Россия) – +22,6
3. Александр Большунов (Россия) – +29,0
4. Калле Хальфварссон (Швеция) – +29,6
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +34,6
6. Артём Мальцев (Россия) – +35,2
7. Андрей Мельниченко (Россия) – +37,0
8. Сьюр Рёте (Норвегия) – +39,4
9. Лукас Бёгль (Германия) – +42,6
10. Денис Спицов (Россия) – +43,1...
17. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – +1.11,4...
31. Андрей Ларьков (Россия) – +1.41,7...
54. Глеб Ретивых (Россия) – +2.36,6