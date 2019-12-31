Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски» Турнир проходит в итальянском Тоблахе.

Новости СМИ2 Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски». Он занял первое место, преодолев дистанцию в 15 км за 31 минуту и 2,5 секунды. Второе и третье место – также за спортсменами из России. Иван Якимушкин финишировал после Устюгова (отставание 22,6 секунды), а Александр Большунов (+29,0) замкнул тройку лучших. Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах Мужчины. 15 км. Раздельный старт. Свободный стиль 1. Сергей Устюгов (Россия) – 31.02,5 2. Иван Якимушкин (Россия) – +22,6 3. Александр Большунов (Россия) – +29,0 4. Калле Хальфварссон (Швеция) – +29,6 5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +34,6 6. Артём Мальцев (Россия) – +35,2 7. Андрей Мельниченко (Россия) – +37,0 8. Сьюр Рёте (Норвегия) – +39,4 9. Лукас Бёгль (Германия) – +42,6 10. Денис Спицов (Россия) – +43,1... 17. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – +1.11,4... 31. Андрей Ларьков (Россия) – +1.41,7... 54. Глеб Ретивых (Россия) – +2.36,6