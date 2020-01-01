Большунов выиграл гонку преследования и возглавил общий зачет «Тур де Ски» - Советский спорт
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01 января 2020 16:32Лыжный спортЛипкин Антон

Большунов выиграл гонку преследования и возглавил общий зачет «Тур де Ски»

Устюгов финишировал вторым.

Четырехкратный призер Олимпийских игр Александр Большунов стал победителем четвертого этапа многодневки «Тур де Ски».

В первый день нового года 23-летний российский лыжник выиграл гонку преследования на 15 километров классическим стилем в Тоблахе, опередив своего партнера по команде Сергея Устюгова на 13,7 секунд. Третьим финишировал финн Ииво Нисканен. В десятку лучших также попали еще два представителя России – Артем Мальцев, показавший четвертый результат, и Иван Якимушкин, ставший девятым.

В общем зачете Большунов вышел в лидеры и теперь впереди Устюгова на 16 секунд. Третьим идет норвежец Йоханнес Клэбо (+0,26).

Пятый этап – гонка на 15 км классическим стилем с общего старта – пройдет 3 января в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Тоблах (Италия)
«Тур де Ски»
4-й этап
Мужчины
Гонка преследования
15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) – 38.14,9
2. Сергей Устюгов (Россия) – +13,7
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – +24,8
4. Артем Мальцев (Россия) – +29,2…
9. Иван Якимушкин (Россия) – +55,9
10. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – +57,2...
17. Андрей Мельниченко (Россия) – +1.16,8
18. Денис Спицов (Россия) – +2.13,3...
20. Андрей Ларьков (Россия) – +2.19,9...
57. Глеб Ретивых (Россия) – +5.03,2

Общий зачет: 1. Большунов – 1:44.55. 2. Устюгов – +0.16. 3. Клэбо – +0.26.

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