Хайди Венг: Не каждый день мне удается обойти Непряеву на финише Во вчерашней гонке преследования она финишировала третьей.

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Норвежская лыжница Хайди Венг прокомментировала свое выступление в гонке преследования на 10 километров классическим стилем на четвертом этапе «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе.

– По ходу гонки у меня были только негативные мысли. Но затем я подумала, что лыжницы, идущие впереди, тоже устали. Тогда я собралась и смогла их догнать. Я была уверена, что не попаду в число призеров, но сдаваться было нельзя. Не каждый день мне удается обойти Непряеву на финише, – цитирует Венг NRK.no.

Победу в гонке одержала двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Флюгстад Остберг. Второе место заняла Тереза Йохауг – она проиграла 0,4 секунды. Тройку сильнейших замкнула Венг, уступив своим соотечественницам 27,2 секунды. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая четвертой (+27,3).