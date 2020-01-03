Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Устюгов – второй, Большунов – третий

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место, уступив норвежцу 0,7 секунды. Еще один россиянин Александр Большунов занял третье место (+1,0).
Отметим, что Андрей Ларьков пришел на финиш четвертым (+4,4), а Денис Спицов - седьмым (+13,7). Артем Мальцев стал 12-м (+19,7), Андрей Мельниченко - 15-м (+29,4), Иван Якимушкин - 17-м (+39,5), а Глеб Ретивых - 55-м (+3.39,6).
Добавим, что Большунов после пяти этапов остается лидером общего зачета многодневки «Тур де Ски». Российский лыжник опережает поднявшегося на второе место норвежца Йоханнеса Клебо на 18 секунд. Сергей Устюгов (+21 секунды) замыкает тройку лучших.
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 39.51,0
2. Сергей Устюгов (Россия) – +0,7
3. Александр Большунов (Россия) – +1,0
4. Андрей Ларьков (Россия) – +4,4
5. Шюр Рете (Норвегия) – +10,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) – +11,0
7. Денис Спицов (Россия) – +13,7
… 12. Артем Мальцев (Россия) – +19,7
… 15. Андрей Мельниченко (Россия) – +29,4
…17. Иван Якимушкин (Россия) – +39,5
…55. Глеб Ретивых (Россия) – +3.39,6.