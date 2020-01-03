Клебо выиграл масс-старт на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Устюгов – второй, Большунов – третий Норвежский лыжник Йоханнес Клебо преодолел дистанцию в 15 км за 39 минут 51,0 секунды.

Загрузка... Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место, уступив норвежцу 0,7 секунды. Еще один россиянин Александр Большунов занял третье место (+1,0). Отметим, что Андрей Ларьков пришел на финиш четвертым (+4,4), а Денис Спицов - седьмым (+13,7). Артем Мальцев стал 12-м (+19,7), Андрей Мельниченко - 15-м (+29,4), Иван Якимушкин - 17-м (+39,5), а Глеб Ретивых - 55-м (+3.39,6). Добавим, что Большунов после пяти этапов остается лидером общего зачета многодневки «Тур де Ски». Российский лыжник опережает поднявшегося на второе место норвежца Йоханнеса Клебо на 18 секунд. Сергей Устюгов (+21 секунды) замыкает тройку лучших. «Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 39.51,0

2. Сергей Устюгов (Россия) – +0,7

3. Александр Большунов (Россия) – +1,0

4. Андрей Ларьков (Россия) – +4,4

5. Шюр Рете (Норвегия) – +10,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) – +11,0

7. Денис Спицов (Россия) – +13,7

… 12. Артем Мальцев (Россия) – +19,7

… 15. Андрей Мельниченко (Россия) – +29,4

…17. Иван Якимушкин (Россия) – +39,5

…55. Глеб Ретивых (Россия) – +3.39,6.