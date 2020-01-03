Юрий Бородавко: Клэбо сумел сегодня на сто процентов реализовать свое умение бегать контактные гонки Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

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- Клэбо есть Клэбо. На сегодняшний день он один из лучших лыжников и сумел сегодня на сто процентов реализовать свое умение бегать контактные гонки.

По Александру чувствуется, что усталость уже накопилась, нет свежести. Но мы все равно довольны сегодняшним результатом, он сохранил лидерство в общем зачете к следующему этапу, - приводит слова Бородавко ТАСС.

Отметим, что Большунов, занявший третий место в масс-старте, после пяти этапов остается лидером общего зачета многодневки «Тур де Ски». Российский лыжник опережает поднявшегося на второе место норвежца Йоханнеса Клэбо на 18 секунд. Сергей Устюгов (+21 секунды) замыкает тройку лучших.