Юрий Бородавко: Клэбо сумел сегодня на сто процентов реализовать свое умение бегать контактные гонки

- Клэбо есть Клэбо. На сегодняшний день он один из лучших лыжников и сумел сегодня на сто процентов реализовать свое умение бегать контактные гонки.
По Александру чувствуется, что усталость уже накопилась, нет свежести. Но мы все равно довольны сегодняшним результатом, он сохранил лидерство в общем зачете к следующему этапу, - приводит слова Бородавко ТАСС.
Отметим, что Большунов, занявший третий место в масс-старте, после пяти этапов остается лидером общего зачета многодневки «Тур де Ски». Российский лыжник опережает поднявшегося на второе место норвежца Йоханнеса Клэбо на 18 секунд. Сергей Устюгов (+21 секунды) замыкает тройку лучших.
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