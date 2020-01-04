Лампич одержала победу в спринте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Непряева - шестая Словенская лыжница Анамария Лампич победила в спринте классическим ходом на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Новости СМИ2 Лампич преодолела дистанцию за 3 минуты 3,03 секунды. Второе место заняла норвежская лыжница Астрид Якобсен (отставание 0,22 секунды). Замкнула тройку лучших американка Джессика Диггинс (+0,28). Россиянка Наталья Непряева заняла шестое место, уступив победительнице 15,30 секунды. Добавим, что еще две российские лыжницы - Алиса Жамбалова и Лидия Дуркина - завершили борьбу в 1/4 финала.