Белорукова сообщила о рождении ребенка

Россиянка Юлия Белорукова стала матерью. Сегодня, 7 января лыжница опубликовала соответствующее заявление в своем Instagram.
«В прекрасный сочельник в нашу семью постучалось самое большое счастье. Спасибо, наш ангелок, что выбрал именно нас. Мы не подведем. Всех с Рождеством Христовым», – написала 24-летняя спортсменка.
Белорукова – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в спринте. Ее мужем является российский лыжник Никита Ступак.
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