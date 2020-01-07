Белорукова сообщила о рождении ребенка Ранее она отказалась от выступления в текущем сезоне.

Загрузка...

Россиянка Юлия Белорукова стала матерью. Сегодня, 7 января лыжница опубликовала соответствующее заявление в своем Instagram.

«В прекрасный сочельник в нашу семью постучалось самое большое счастье. Спасибо, наш ангелок, что выбрал именно нас. Мы не подведем. Всех с Рождеством Христовым», – написала 24-летняя спортсменка.

Белорукова – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в спринте. Ее мужем является российский лыжник Никита Ступак.