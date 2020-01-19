Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии Россиянка сохранила свою стартовую позицию.

На этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) состоялась гонка преследования среди женщин на 10 км. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, уходившая на дистанцию первой. Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, проигравшая победительнице 1 минуту 4,8 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг (+1.06,0). Нове-Место (Чехия)

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Женщины

Гонка преследования, 10 км 1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.49,7 2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 1.04,8 3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.06,0 4. Хейди Венг (Норвегия) — 1.06,0 5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.49,1... 29. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.47,1... 34. Анна Жеребятьева (Россия) — 4.17,4... 37. Кристина Мацокина (Россия) — 4.25,3... 40. Нина Дуботолкина (Россия) — 4.41,2... 48. Лидия Дуркина (Россия) — 5.54,8. Этап Кубка мира в Нове-Место завершится сегодня, гонкой преследования среди мужчин.