Непряева заняла второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

На этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) состоялась гонка преследования среди женщин на 10 км.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг, уходившая на дистанцию первой. Второе место заняла россиянка Наталья Непряева, проигравшая победительнице 1 минуту 4,8 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг (+1.06,0).
Нове-Место (Чехия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования, 10 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.49,7
2. Наталья Непряева (Россия) — отставание 1.04,8
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.06,0
4. Хейди Венг (Норвегия) — 1.06,0
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.49,1...
29. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.47,1...
34. Анна Жеребятьева (Россия) — 4.17,4...
37. Кристина Мацокина (Россия) — 4.25,3...
40. Нина Дуботолкина (Россия) — 4.41,2...
48. Лидия Дуркина (Россия) — 5.54,8.
Этап Кубка мира в Нове-Место завершится сегодня, гонкой преследования среди мужчин.