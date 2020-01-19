Елена Вяльбе: Большунов и Непряева должны удержать свои позиции и преумножить их В Чехии завершился очередной этап Кубка мира.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление российских лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Все отлично, очень здорово. И тактически, и физически видно, что ребята готовы. Хочется верить, что до конца сезона они смогут удержать свои позиции и преумножить их», - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, сегодня в Чехии прошли гонки преследования. Большунов занял первое место среди мужчин, а Непряева стала второй в соревнованиях женщин.

В общем зачете Кубка мира Большунов лидирует. В активе россиянина 1281 очко. Идущий вторым норвежец Йоханнес Клебо набрал 1122 очка.

В зачете женщин Непряева занимает третье место.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии с 25 по 26 января.