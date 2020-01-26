Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии Российская лыжница Наталья Непряева с результатом 3 минуты 27,08 секунды одержала победу в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберстдорфе.

Второй финишировала словенская спортсменка Анамария Лампич (отставание 0,26 секунды). Тройку лучших замкнула американка Джессика Диггинс (+2,44). Отметим, что Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале соревнований, а Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не смогли преодолеть квалификацию. Оберстдорф (Германия)

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Финал 1. Наталья Непряева (Россия) – 3.27,08

2. Анамария Лампич (Словения) – отставание 0,26

3. Джессика Диггинс (США) – +2,44

4. Софи Колдуэл (США) – +3,62

5. Линн Сван (Швеция) – +5,16

6. Ане Апельквист Стенсет (Норвегия) – +30,20