Клэбо выиграл спринт у мужчин на этапе Кубка мира, Ретивых занял шестое место Лыжники соревновались в немецком Оберсдорфе.

В рамках восьмого этапа по лыжным гонкам в немецком Оберсдорфе завершились соревнования в спринте у мужчин. Весь пьедестал заняли норвежцы. В финале победу одержал Йоханнес Клэбо, опередив на 1,99 секунды Пола Голдберга и 2,37 секунды Эрика Вальнеса.

Российский лыжник Глеб Ретивых занял в финале последнее шестое место, отстав от победителя на 9,66 секунды. Лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов выбыл из борьбы в полуфинале.

Оберстдорф (Германия)

Лыжные гонки

Кубок мира

Мужчины

Спринт (К)

Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.29,46

2. Пол Голдберг (Норвегия) – отставание 1,99

3. Эрик Вальнес (Норвегия) – +2,37

4. Федерико Пеллегрино (Италия) – +3,06

5. Оскар Свенссон (Швеция) – +8,89

6. Глеб Ретивых (Россия) – +9,66