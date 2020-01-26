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Клэбо выиграл спринт у мужчин на этапе Кубка мира, Ретивых занял шестое место - Советский спорт
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26 января 2020 15:44Лыжный спортШарафудинов Виктор

Клэбо выиграл спринт у мужчин на этапе Кубка мира, Ретивых занял шестое место

Лыжники соревновались в немецком Оберсдорфе.

В рамках восьмого этапа по лыжным гонкам в немецком Оберсдорфе завершились соревнования в спринте у мужчин. Весь пьедестал заняли норвежцы. В финале победу одержал Йоханнес Клэбо, опередив на 1,99 секунды Пола Голдберга и 2,37 секунды Эрика Вальнеса.

Российский лыжник Глеб Ретивых занял в финале последнее шестое место, отстав от победителя на 9,66 секунды. Лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов выбыл из борьбы в полуфинале.

Оберстдорф (Германия)
Лыжные гонки
Кубок мира
Мужчины
Спринт (К)
Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 3.29,46
2. Пол Голдберг (Норвегия) – отставание 1,99
3. Эрик Вальнес (Норвегия) – +2,37
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – +3,06
5. Оскар Свенссон (Швеция) – +8,89
6. Глеб Ретивых (Россия) – +9,66

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