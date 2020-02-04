Никита Крюков: Расслабляться Большунову нельзя, а к словам Клебо нужно относиться с иронией Олимпийский чемпион Никита Крюков считает, что лыжник Александр Большунов не должен расслабляться в борьбе за Кубок мира.

- К словам Клебо стоит относиться с иронией. Конечно, расслабляться Большунову ни в коем случае нельзя. Когда отрыв от Клебо позволит констатировать окончательную победу Александра, тогда уже можно будет расслабиться. И то на каждый старт нужно будет выходить и отрабатывать, - приводит слова Крюкова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил травму во время игры на боксерском автомате и пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, отметив, что в связи с этим прекратил борьбу за победу в общем зачете.

Напомним, что в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Клебо занимает второе строчку, уступая лидирующему Большунову 235 баллов.