Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира, Якимушкин – третий

Российский лыжник Александр Большунов показал лучший результат в рамках индивидуальной гонки свободным стилем на 15 км с общего старта на этапе Кубка мира.
Он преодолел всю дистанцию за 33 минуты и 10,3 секунды. На второй позиции – представитель Норвегии Шур Рете, уступивший россиянину 0,8 секунды. Замкнул тройку лучших еще один спортсмен из РФ – Иван Якимушкин (+9,7).
Кубок мира. Девятый этап. Фалун (Швеция)
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль, 15 км.
1. Александр Большунов (Россия) – 33.10,3
2. Сьюр Рете (Норвегия) – +0,8
3. Иван Якимушкин (Россия) – +9,7
4. Андрей Мельниченко (Россия) – +10,5
…
16. Евгений Белов (Россия) – +1.00,3
17. Артем Мальцев (Россия) – +1.04,4
18. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +1.05,9
19. Сергей Устюгов (Россия) – +1.07,4.