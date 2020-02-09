Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира, Якимушкин – третий Соревнования проходят в шведской Фалуне.

Российский лыжник Александр Большунов показал лучший результат в рамках индивидуальной гонки свободным стилем на 15 км с общего старта на этапе Кубка мира.

Он преодолел всю дистанцию за 33 минуты и 10,3 секунды. На второй позиции – представитель Норвегии Шур Рете, уступивший россиянину 0,8 секунды. Замкнул тройку лучших еще один спортсмен из РФ – Иван Якимушкин (+9,7).

Кубок мира. Девятый этап. Фалун (Швеция)

Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль, 15 км.

1. Александр Большунов (Россия) – 33.10,3

2. Сьюр Рете (Норвегия) – +0,8

3. Иван Якимушкин (Россия) – +9,7

4. Андрей Мельниченко (Россия) – +10,5

…

16. Евгений Белов (Россия) – +1.00,3

17. Артем Мальцев (Россия) – +1.04,4

18. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – +1.05,9

19. Сергей Устюгов (Россия) – +1.07,4.