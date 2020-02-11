Александр Легков: Раньше времени не стоит объявлять Большунова победителем Чемпион Олимпийских игр – 2014 в Сочи Александр Легков прокомментировал лидерство российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

- Шансы на успех у Александра повышаются, но я все равно хочу дождаться конца сезона, раньше времени не стоит объявлять его победителем, — приводит слова Легкова «Известия».

Напомним, что Большунов набрал 1647 баллов и лидирует в общем зачете Кубка мира, второе место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1222), замыкает тройку лучших еще один представитель Норвегии Сьюр Рете (882).