Александр Легков: Раньше времени не стоит объявлять Большунова победителем - Советский спорт
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11 февраля 2020 13:54Лыжный спорт

Александр Легков: Раньше времени не стоит объявлять Большунова победителем

Чемпион Олимпийских игр – 2014 в Сочи Александр Легков прокомментировал лидерство российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

- Шансы на успех у Александра повышаются, но я все равно хочу дождаться конца сезона, раньше времени не стоит объявлять его победителем, — приводит слова Легкова «Известия».

Напомним, что Большунов набрал 1647 баллов и лидирует в общем зачете Кубка мира, второе место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1222), замыкает тройку лучших еще один представитель Норвегии Сьюр Рете (882).

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