Александр Легков: Большунову ни в коем случае нельзя расслабляться

Накануне нового турнира в программе Кубка мира по лыжным гонками под названием «Ски тур» олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков оценил шансы лидера общего зачета Александра Большунова сохранить за собой первое место на финише сезона.
«У Александра действительно очень большие шансы досрочно снять все вопросы о победителе, – отметил Легков в интервью News.ru – Но давайте все же обсудим тему победы российского лыжника в общем зачете Кубка мира только тогда, когда он станет недосягаемым для конкурентов. А пока существует хоть мизерная вероятность, что кто-то из соперников Александра догонит, не следует говорить на эту тему, а самому Большунову ни в коем случае нельзя расслабляться.
Мне кажется, не только Йоханнес Клэбо, но и все скандинавы, да и все европейские лыжники так поступают: если сезон в какой-то степени проходной, то все они выступают по его ходу несколько расслабленно, поскольку «заточены» на более крупные и значимые старты – Олимпийские игры и чемпионаты мира».
Победитель «Тур Де Ски» Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 1647 очков. Ближайший преследователь 23-летнего российского лыжника норвежец Йоханнес Клэбо отстает на 425 очков.
«Ски тур» – новое соревнование, включающее в себя четыре этапа и напоминающее «Тур де Ски». Старт многодневки состоится в шведском Эстерсунде 15 февраля, а финиш – в норвежском Тронхейме 23-го числа. Все четыре этапа «Ски тура» входят в общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.
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