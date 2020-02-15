Йохауг победила в гонке свободным стилем на «Ски Туре», Непряева – 10-я

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки свободным стилем на 13-м этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Она финишировала с преимуществом в 45,6 секунды над своей соотечественницей Хайди Венг. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг (+47,3).
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая десятое место (+1.27,7).
Кубок мира. 13-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Женщины. Свободный стиль. 10 км
1. Тереза Йохауг – 21.49,7
2. Хайди Венг – отставание 45,6
3. Ингвильд Остберг (все – Норвегия) – +47,3…
10. Наталья Непряева (Россия) – +1.37,6.
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