Йохауг победила в гонке свободным стилем на «Ски Туре», Непряева – 10-я Российская спортсменка отстала от лидера на 1 минуту 27,7 секунды.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки свободным стилем на 13-м этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Она финишировала с преимуществом в 45,6 секунды над своей соотечественницей Хайди Венг. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг (+47,3).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая десятое место (+1.27,7).

Кубок мира. 13-й этап. Эстерсунд (Швеция)

Женщины. Свободный стиль. 10 км

1. Тереза Йохауг – 21.49,7

2. Хайди Венг – отставание 45,6

3. Ингвильд Остберг (все – Норвегия) – +47,3…

10. Наталья Непряева (Россия) – +1.37,6.