Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски тура», победитель – норвежец Голдберг

Завершилась гонка преследования у мужчин в рамках «Ски Тур». Первым к финишу 15-километровой дистанции классическим стилем пришел норвежец Пол Голберг с результатом 34 минуты 50,8 секунды.
Лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов финишировал вторым, проиграв победителю лишь три десятые секунды.
Бронза у еще одного норвежца Мартина Нюэнгета (+2,1).
Лыжные гонки
«Ски Тур». Первый этап
Эстерсунд, Швеция
Мужчины
Гонка преследования 15 км. Классический стиль
1. Пол Голберг (Норвегия) – 34.50,8.
2. Александр Большунов (Россия) – +0,3
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – +2,1
4. Шер Рете (Норвегия) – +2,5
5. Ханс Холунд (Норвегия) – +7,3
6. Финн Крог (Норвегия) – +39,3
7. Мартин Сундбю (Норвегия) – +42,9
8. Эрик Вальнес (Норвегия) – +51,3
9. Ииво Нисканен (Финляндия) – +54,4
10. Дарио Колонья (Швейцария) – +54,7…
12. Иван Якимушкин (Россия) – +58,3…
14. Андрей Мельниченко (Россия) – +1.02,0.
15. Денис Спицов (Россия) – +1.05,7.
16. Андрей Ларьков (Россия) – +1.06,9.
17. Евгений Белов (Россия) – +1.07,3…
20. Сергей Устюгов (Россия) – +1.40,5…