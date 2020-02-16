Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски тура», победитель – норвежец Голдберг - Советский спорт
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16 февраля 2020 17:40Лыжный спортШарафудинов Виктор

Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски тура», победитель – норвежец Голдберг

Соревнования состоялись в Швеции.

Завершилась гонка преследования у мужчин в рамках «Ски Тур». Первым к финишу 15-километровой дистанции классическим стилем пришел норвежец Пол Голберг с результатом 34 минуты 50,8 секунды.

Лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов финишировал вторым, проиграв победителю лишь три десятые секунды.

Бронза у еще одного норвежца Мартина Нюэнгета (+2,1).

Лыжные гонки

«Ски Тур». Первый этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Гонка преследования 15 км. Классический стиль

1. Пол Голберг (Норвегия) – 34.50,8.

2. Александр Большунов (Россия) – +0,3

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – +2,1

4. Шер Рете (Норвегия) – +2,5

5. Ханс Холунд (Норвегия) – +7,3

6. Финн Крог (Норвегия) – +39,3

7. Мартин Сундбю (Норвегия) – +42,9

8. Эрик Вальнес (Норвегия) – +51,3

9. Ииво Нисканен (Финляндия) – +54,4

10. Дарио Колонья (Швейцария) – +54,7…

12. Иван Якимушкин (Россия) – +58,3…

14. Андрей Мельниченко (Россия) – +1.02,0.

15. Денис Спицов (Россия) – +1.05,7.

16. Андрей Ларьков (Россия) – +1.06,9.

17. Евгений Белов (Россия) – +1.07,3…

20. Сергей Устюгов (Россия) – +1.40,5…

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