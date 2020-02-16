Александр Большунов: Мне кажется, норвежцы сегодня приняли меня за своего Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал второе место на гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках многодневки «Скитур».

- Мне кажется, норвежцы сегодня приняли меня за своего. Тактической игры не было, никто никого не ждал. Мне гонка понравилась, рад, что смог заехать вторым. Если бы я был первым сегодня, то был бы удовлетворен на 100%. Но так - только на 80%, - передает слова Большунова «РИА Новости».

Напомним, что Большунов по итогам гонки уступил 0,3 секунды норвежцу Полу Голбергу, тройку лучших замкнул еще один представитель Норвегии Мартин Левстрем Ниенге.