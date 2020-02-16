Юрий Бородавко: Было видно, что у Большунова не самое лучшее состояние Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал второе место лыжника Александра Большунова в гонке преследования на 15 километров классическим стилем на многодневке «Скитур».

- Конечно, 0,3 секунды - это очень мало, но гонка была очень тяжелая, было видно, что не самое лучшее состояние у Александра. То, что он сумел отыграть гандикап у Голберга, хорошо, Голберг тоже довольно сильный спринтер, поэтому с ним соревноваться очень сложно. Но Большунов сумел навязать борьбу, уступил совсем немного, - передает слова Бородавко «РИА Новости».

Напомним, что Большунов по итогам гонки уступил 0,3 секунды норвежцу Полу Голбергу, тройку лучших замкнул еще один представитель Норвегии Мартин Левстрем Ниенге.