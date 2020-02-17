Непряева завершила выступление на «Ски Тур» из-за простуды - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 февраля 2020 13:46Лыжный спортНечаев Юрий

Непряева завершила выступление на «Ски Тур» из-за простуды

Многодневка является этапом Кубка мира.

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки «Ски Тур» из-за болезни.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мы повезли ее на сбор, надеялись, что она сумеет поправиться, но только усугубили простуду. К сожалению, она возвращается домой», - сказала Вяльбе ТАСС.

Напомним, на первом и втором этапах гонки россиянка стала 10-й и 12-й соответственно.

«Ски Тур» завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме.

Павел Худяков: «Тамбов» арендовал у «Спартака» Тарасовку с хорошей скидкой Спортивный директор «Тамбова» прокомментировал аренду подмосковной базы у красно-белых на весеннюю часть сезона. 16.02.2020 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев: Проблема Логинова в том, что он должен знать английский Эмильен Жаклин: Йоханнес Бе предпринял атаку в не самый подходящий для этого момент Иван Черезов: Результаты Логинова - лучший ответ на всю критику
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать По решению Европейского союза футбольных ассоциаций, английский клуб не сможет выступить в еврокубках в сезонах 2021/21 и 2021/22. 15.02.2020 00:00 Футбол Шарафудинов Виктор
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
Рим подвинул Милан в гонке за Турином «Лацио» на своем поле вырвал волевую победу у «Интера» и стал главным преследователем «Ювентуса» в гонке за скудетто. 17.02.2020 01:00 Футбол Мощенко Захар
С вратарями и правыми нападающими – порядок, с центрфорвардами – беда В матче с «Лос-Анджелесом» (3:5) дебютировал защитник «Калгари» Александр Елесин. Экс-ярославец стал 47-м россиянином в НХЛ в нынешнем сезоне. 13.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий
Новости
14:09 Хоккей Александр Овечкин: У «Вашингтона» приятные воспоминания о Лас-Вегасе. Здесь мы завоевали Кубок
14:03 Футбол Александр Ерохин: Сегодня «Алания» много прессинговала
13:46 Лыжный спорт Непряева завершила выступление на «Ски Тур» из-за простуды
13:32 Футбол Головин вошел в символическую сборную по итогам 25-го тура чемпионата Франции
13:30 Хоккей Бэкстрем - о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ: Однажды он добьется своего
13:17 Футбол Дмитрий Черышев: Смолов выполнил свою работу в матче с «Реалом»
13:16 Футбол Артета - об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках: Моей первой реакцией был шок
13:08 Футбол УЕФА будет вручать награду лучшему игроку матча в плей-офф Лиги чемпионов
13:04 Бокс Апти Устарханов и Андрей Сироткин встретятся 21 февраля
12:57 Футбол Новичок «Ахмата» Богосавац будет играть под номером 8
12:53 Футбол «Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче
12:46 Футбол «Теперь Смолов знает, как забивать Куртуа». Сборная России поздравила форварда с голом «Реалу»
12:39 Футбол Кафу: Александер-Арнолд имеет потенциал, чтобы стать обладателем «Золотого мяча»
12:31 Хоккей Паскуале, Мерфи и Сошников признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:27 Футбол Руд Гуулит: Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы
12:18 Теннис Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае
12:14 Футбол «Спартак» хочет летом приобрести полузащитника «Фейеноорда»
12:07 Футбол Агент Смольникова: Сейчас идет обсуждение нового контракта с «Зенитом»
11:54 Хоккей Главный тренер «Далласа»: Сегодня Худобин заработал это очко для нас
11:47 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Лига чемпионов не станет ключевым фактором в будущих трансферах «МЮ»
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей «незаконно созданного» СССР
Пипифакс депутатам, ноги школьницы и травма в детсаду: итоги недели в Карелии
Итоги недели: новая аллея, голос тагильской молодёжи и девочка с иглой в организме
Оренбуржцев предупреждают о «креативном» виде мошенничества
Галина Стебловская: Предлагаемое здание приюта для животных смотрится как коровник
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика