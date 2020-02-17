Непряева завершила выступление на «Ски Тур» из-за простуды Многодневка является этапом Кубка мира.

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки «Ски Тур» из-за болезни.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мы повезли ее на сбор, надеялись, что она сумеет поправиться, но только усугубили простуду. К сожалению, она возвращается домой», - сказала Вяльбе ТАСС.

Напомним, на первом и втором этапах гонки россиянка стала 10-й и 12-й соответственно.

«Ски Тур» завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме.