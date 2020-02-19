Йоханнес Клэбо: Большунов раздражен и злится, надеюсь, он с этим справится Норвежский лыжник прокомментировал падение россиянина в полуфинале спринтерской гонки.

Во время полуфинала соревнований спринте на этапе «Ски Тура» в Швеции Александру Большунову наступил на лыжу норвежец Симен Крюгер, после чего оба лыжника упали. Ни тот, ни другой в финале не попали.

Большунов заявил, что сборная Норвегии ведет нечестную игру. Инцидент и слова российского лыжника прокомментировал победитель спринта норвежец Йоханнес Клэбо в интервью VG:

«Конечно, Большунов раздражен. Он злится и думает, что его атаковали. Надеемся, он с этим справится. Раздраженный и злой Большунов теперь поедет очень быстро. Поэтому в четверг будет интересная гонка».

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, опережая Клэбо на 482 очка.

Следующая гонка «Ски Тура» и Кубка мира состоится 20 февраля в норвежском Мерокере. Это будет масс-старт на 38 км свободным стилем.