Елена Вяльбе: Норвежцы уже не знают, что и придумать, чтобы остановить Большунова Президент Федерации лыжных гонок России прокомментировал успех Александра в масс-старте на этапе «Ски Тура» в Норвегии.

Российский лыжник Александр Большунов 20 февраля выиграл масс-старт на 34 км в рамках многодневной гонки «Ски Тур» в норвежском Мерокере. Очередной успех лидера общего зачета Кубка мира по лыжному спорту прокомментировала глава ФЛГР Елена Вяльбе, заодно подчеркнув, что норвежцы поступили некрасиво, помешав российскому лыжнику в спринте.

«От счастья не знаешь уже, куда деться, – цитирует Вяльбе ТАСС. – Настолько красивая у Саши победа. Все было разумно и грамотно, несмотря на то, что палку сломал. Молодец.

Саша и не расклеивался после инцидента. Это неприятно всегда, явно видно, что это неспортивная борьба, но сегодня вот Крюгер «отдохнул». Не знаю, как в команде оценивают ситуацию, потому что лишний раз стараемся об этом не говорить и ребят не дергать, но лично мое мнение – надо проигрывать достойно, нельзя так. Они уже не знают, что и придумать, это некрасиво, спорт – это не только первые места, но и красивая борьба, когда все интересно. Я, например, абсолютно была уверена, что Клэбо ничего не помешало бы выиграть этот спринт, он спринтер чистой воды, а зачем изображать какие-то там вещи, я не понимаю».

Скандальный инцидент произошел 18 февраля во время полуфинала спринта в шведском Оре. Большунову наступил на лыжу норвежец Симен Крюгер, после чего оба лыжника упали. Ни тот, ни другой в финале не попали, а победителем соревнований в спринте стал другой норвежец Йоханнес Клэбо.