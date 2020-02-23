Йохауг – победительница гонки преследования на «Ски Туре», россиянки вновь не попали в топ-20 Тереза Йохауг победила в гонке преследования в рамках заключительного этапа «Ски Тура», проходящем в норвежском Тройнхеме.

Норвежка финишировала с результатом 41 минута 13,8 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Хайди Венг (+3.40,8). Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг (+3.41,5). Лучшей из россиянок стала Алиса Жамбалова, финишировавшая на 22-й позиции (+13.13,5). Таким образом, Йохауг победила в общем зачете «Ски Тура». «Ски Тур». 6-й этап. Тронхейм (Норвегия) Женщины. Гонка преследования. 15 км 1. Тереза Йохауг – 41.13,8 2. Хайди Венг – отставание 3.40,8 3. Ингвильд Флюгстад Остберг (все – Норвегия) – +3.41,5.. 22. Алиса Жамбалова – +13.13,5… 28. Анна Нечаевская – +14.33,1… 37. Яна Кирпиченко – +16.41,1… 41. Алия Иксанова – +19.39,3… 51. Диана Головань (все – Россия) – +21.42,2