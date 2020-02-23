Йохауг – победительница гонки преследования на «Ски Туре», россиянки вновь не попали в топ-20

Норвежка финишировала с результатом 41 минута 13,8 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Хайди Венг (+3.40,8). Тройку лучших замкнула еще одна представительница Норвегии Ингвильд Остберг (+3.41,5).
Лучшей из россиянок стала Алиса Жамбалова, финишировавшая на 22-й позиции (+13.13,5).
Таким образом, Йохауг победила в общем зачете «Ски Тура».
«Ски Тур». 6-й этап. Тронхейм (Норвегия)
Женщины. Гонка преследования. 15 км
1. Тереза Йохауг – 41.13,8
2. Хайди Венг – отставание 3.40,8
3. Ингвильд Флюгстад Остберг (все – Норвегия) – +3.41,5..
22. Алиса Жамбалова – +13.13,5…
28. Анна Нечаевская – +14.33,1…
37. Яна Кирпиченко – +16.41,1…
41. Алия Иксанова – +19.39,3…
51. Диана Головань (все – Россия) – +21.42,2