Голберг выиграл «Ски Тур», Большунов проиграл норвежцу более полутора минут на последнем этапе В Тронхейме завершилась лыжная многодневка.

На заключительном шестом этапе многодневной гонки «Ски Тур» в норвежском Тронхейме состоялась 30-километровая гонка преследования. Первым к финишу пришел норвежец Пол Голберг с результатом 1 час 23 минуты 51,6.

Россиянин Александр Большунов, лидировавший после 5 этапов, занял лишь седьмое место, уступив Голбергу 1 минуту и 41 секунду. Таким образом, норвежец стал победителем «Ски Тура», поскольку перед гонкой преследования он проигрывал Большунову в общем зачете 34 секунды.

В то же время российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Большунов опережает норвежца Йоханнеса Клэбо на 458 очков.

Лыжные гонки

«Ски Тур»

6-й этап

Мужчины. Гонка преследования, 30 км

Тронхейм (Норвегия)

1. Пол Голберг (Норвегия) – 1:23:51,6

2. Симен Крюгер (Норвегия) – +28,9

3. Ханс Холунд (Норвегия) – +30,1

4. Эмил Иверсен (Норвегия) – +32,3

5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – +32,9

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – +34,2

7. Александр Большунов (Россия) – +1:41,0

8. Ииво Никсанен (Финляндия) – +1:48,2

9. Шур Роэте (Норвегия) – +2:52,8

10. Дарио Колонья (Швейцария) – +3:00,8…

12. Евгений Белов (Россия) – +4:35,1…

14. Андрей Мельниченко (Россия) – +5:45,5…

17. Андрей Ларков (Россия) – +6:45,3…

18. Иван Якимушкин (Россия) – +7:15,5…

21. Денис Спицов (Россия) – +8:25,8…

24. Артем Мальцев (Россия) – +9:26,8…

52. Глеб Ретивых (Россия) – +17:27,2…