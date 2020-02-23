Голберг выиграл «Ски Тур», Большунов проиграл норвежцу более полутора минут на последнем этапе

На заключительном шестом этапе многодневной гонки «Ски Тур» в норвежском Тронхейме состоялась 30-километровая гонка преследования. Первым к финишу пришел норвежец Пол Голберг с результатом 1 час 23 минуты 51,6.
Россиянин Александр Большунов, лидировавший после 5 этапов, занял лишь седьмое место, уступив Голбергу 1 минуту и 41 секунду. Таким образом, норвежец стал победителем «Ски Тура», поскольку перед гонкой преследования он проигрывал Большунову в общем зачете 34 секунды.
В то же время российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Большунов опережает норвежца Йоханнеса Клэбо на 458 очков.
Лыжные гонки
«Ски Тур»
6-й этап
Мужчины. Гонка преследования, 30 км
Тронхейм (Норвегия)
1. Пол Голберг (Норвегия) – 1:23:51,6
2. Симен Крюгер (Норвегия) – +28,9
3. Ханс Холунд (Норвегия) – +30,1
4. Эмил Иверсен (Норвегия) – +32,3
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия) – +32,9
6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – +34,2
7. Александр Большунов (Россия) – +1:41,0
8. Ииво Никсанен (Финляндия) – +1:48,2
9. Шур Роэте (Норвегия) – +2:52,8
10. Дарио Колонья (Швейцария) – +3:00,8…
12. Евгений Белов (Россия) – +4:35,1…
14. Андрей Мельниченко (Россия) – +5:45,5…
17. Андрей Ларков (Россия) – +6:45,3…
18. Иван Якимушкин (Россия) – +7:15,5…
21. Денис Спицов (Россия) – +8:25,8…
24. Артем Мальцев (Россия) – +9:26,8…
52. Глеб Ретивых (Россия) – +17:27,2…