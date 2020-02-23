Сергей Крянин: Очень обидно, что Большунов упустил победу «Ски Тур»

- Мне очень обидно от того, что Саша Большунов упустил победу в этой многодневке, имея такое преимущество. Очевидно, что ошиблись с лыжами сервисмены, но так бывает в спорте. Ничего нельзя предсказать, в этом и заключается интрига.
Я бы не стал говорить о каком-то непрофессионализме наших сервисменов, не ошибается тот, кто ничего не делает. Они руководствовались лучшими побуждениями, но ошиблись, - цитирует Крянина ТАСС.
Напомним, что Большунов, стартовавший на заключительном этапе первым с запасом в 34,8 секунды, занял лишь седьмое место, уступив Голбергу 1 минуту и 41 секунду.
В то же время российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 458 очков.
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