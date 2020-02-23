Елена Вяльбе: Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 20:45Лыжный спорт

Елена Вяльбе: Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе признала, что штаб сборной России ошибся с выбором лыж Александра Большунова для гонки преследования в рамках этапа «Ски Тура».

- Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось. Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, - цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что Большунов, стартовавший на заключительном этапе первым с запасом в 34,8 секунды, занял лишь седьмое место, уступив Голбергу 1 минуту и 41 секунду.

В то же время российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 458 очков.

Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Тухугов нокаутировал Агилара на UFC Fight Night 168 Штырков победил Пастернака единогласным решением судей Даниэль Кормье – Хабибу: Дай мне титульный бой – я разобью тебе лицо джебом
Юрловой - букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 в Антхольцеуже пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:05 Биатлон Тигай Лев
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:27 Биатлон Мысин Николай
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Еще по теме:
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл словенцу Бедене в первом круге турнира в Марселе
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Стипе Плетикоса: «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче с ЦСКА «Спартак» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. 21.02.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Панарину – Харта, Шестеркину – Колдера! А Лундквист готовится к пенсии? Нью-йоркские россияне тащат «Рейнджерс» в плей-офф и при успехе миссии могут претендовать на титулы MVP сезона и лучшего новичка. 22.02.2020 12:45 Хоккей Славин Виталий
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов в этом дивизионе Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:05 Бокс Усачев Владислав
Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:27 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
20:57 Футбол «Уфа» разгромила команду Бенитеса в товарищеском матче
20:54 Лыжный спорт Маркус Крамер: В нормальную погоду Большунов выиграл бы гонку преследования
20:45 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда
20:44 Футбол «Вальядолид» обыграл «Эспаньол»
20:32 Теннис Касаткина в упорной борьбе уступила Мугурусе в первом круге турнира WTA в Дохе
20:29 Хоккей Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Спартак»
20:20 Баскетбол Сборная России обыграла команду Македонии во втором матче отбора на Евробаскет-2021
20:05 Футбол «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Казахстана «Астаной» в последнем зимнем спарринге
20:01 Биатлон Владимир Драчев: Хочется, чтобы все добавляли, как Логинов
19:56 Хоккей «Локомотив» выиграл у «Авангарда» с «сухим» счетом
19:45 Футбол «Байер» обыграл «Аугсбург», одержав третью победу подряд
19:32 Хоккей Минское «Динамо» уступило в гостях «Ак Барсу»
19:27 Футбол «Ростов» обыграл «Краснодар» благодаря голу Еременко
19:19 Хоккей СКА разгромил в Хельсинки «Йокерит», одержав 11-ю победу кряду
18:54 Футбол «Вулверхэмптон» разгромил «Норвич», Диогу Жота сделал дубль
18:53 Футбол «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Уотфорд»
18:52 Теннис Циципас выиграл турнир в Марселе, победив в финале Оже-Альяссима
18:46 Футбол Ивица Олич: Думаю, такая игра для девушки-судьи слишком тяжелая
18:29 Теннис Кудерметова обыграла Младенович в первом круге турнира WTA в Дохе
18:28 Лыжный спорт Сергей Крянин: Очень обидно, что Большунов упустил победу «Ски Тур»
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Вспышки в небе, плата за парковку, репетиция встречи заразы: итоги недели в Карелии
Неделя в Башкирии: одним — совещания и ресторан, другим — пробки, отопление, буран
Дело оренбургского экс-министра Михаила Маслова довели до суда
Было непросто: губернатор Приморья рассказал о службе в армии и показал фото
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика