Елена Вяльбе: Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда

- Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось. Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, - цитирует Вяльбе «РИА Новости».
Напомним, что Большунов, стартовавший на заключительном этапе первым с запасом в 34,8 секунды, занял лишь седьмое место, уступив Голбергу 1 минуту и 41 секунду.
В то же время российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 458 очков.
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