Елена Вяльбе: Понятно, что с первого подъема Большунов матерился, как и вся команда Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе признала, что штаб сборной России ошибся с выбором лыж Александра Большунова для гонки преследования в рамках этапа «Ски Тура».

- Промахнулись мы все вместе, не подумали, что прогноз погоды может быть некорректным. До начала гонки, за 15 минут, прогноз показывал, что снег закончится через 15 минут, а он закончился только через час. Поэтому так случилось. Я с большим уважением отношусь к Сане. Понятно, что с первого подъема он матерился, как и вся команда, - цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что Большунов, стартовавший на заключительном этапе первым с запасом в 34,8 секунды, занял лишь седьмое место, уступив Голбергу 1 минуту и 41 секунду.

В то же время российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 458 очков.