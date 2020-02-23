Маркус Крамер: В нормальную погоду Большунов выиграл бы гонку преследования Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что Александр Большунов при нормальных погодных условиях выиграл бы гонку преследования в рамках этапа «Ски Тура».

- Им (российским спортсменам) пришлось тяжело, у них не было шансов. На это сложно было смотреть, я чувствовал себя рядом с ними. Но что можно сделать? Мы не можем поменять лыжи по ходу гонки. Я уверен, что если бы были нормальные условия, такие же как во время женской гонки, то он (Большунов) бы выиграл, - передает слова Крамера «РИА Новости» со ссылкой на NRK.

Напомним, что Большунов, стартовавший на заключительном этапе первым с запасом в 34,8 секунды, занял лишь седьмое место, уступив Голбергу 1 минуту и 41 секунду.

В то же время российский лыжник сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, опережая норвежца Йоханнеса Клэбо на 458 очков.