Наталья Непряева: Отставание от второго места в общем зачете отыграть нереально - Советский спорт
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01 марта 2020 08:55Лыжный спортКорегин Владислав

Наталья Непряева: Отставание от второго места в общем зачете отыграть нереально

Российская лыжница Наталья Непряева оценила свое самочувствие после выступления в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

– На самом деле, я очень волновалась перед этой гонкой, потому что не знала, чего ожидать от себя, все-таки я очень тяжело перенесла эту болезнь как физически, так и морально. Мне было очень тяжело, на протяжении всего «Ски Тура» я не могла смотреть женские гонки, потому что для меня это был колоссальный стресс. Конечно, была какая-то надежда, что, может быть, проскочит, что смогу перетерпеть гонку-другую, и все пройдет. Но нет. На будущее мне это будет опытом.

Понятно, что соревновательный азарт у меня не пропал. Но если раньше я выигрывала больше ста очков у третьего места, то теперь мне сейчас до второго места более трехсот баллов. Это практически нереально отыграть, считаю, тут нужно быть реалистом. Поэтому надо держать те позиции, которые я имею на данный момент и, конечно, стремиться показывать свой максимальный результат, независимо от общего зачета, – цитирует российскую лыжницу «РИА Новости».

Напомним, что Непряева снялась с многодневки «Ски Тур» из-за болезни после того, как она приняла участие в первой и второй гонках соревнованиях, заняв 10-е и 12-е места соответственно.

Вчера россиянка финишировала на шестой строчке в индивидуальной гонке, уступив победительнице – норвежке Терезе Йохауг – 31,2 секунды. На второй строчке – шведка Эбба Андерсон (+3,4). Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски (+11,8).

В общем зачете Непрява идет на третьей позиции (1300 очков), отставая от норвежки Хайди Венг на 347 очков. Лидирует Йохауг (2368).

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