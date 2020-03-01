Мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти Победу одержала команда Норвегии.

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялась мужская эстафета 4 по 7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии, второе место досталось Швейцарцам, третье - первой сборной России. Российская команда в составе Ильи Семикова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко проиграла победителям 1,7 секунды. Вторая сборная России заняла пятое место. Лахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км 1. Норвегия (Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Шур Рете, Йоханнес Клебо) — 1:09.53,0 2. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — отставание 1,2 3. Россия-1 (Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — 1,7... 5. Россия-2 (Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев) — 15,2.