Мужская сборная России заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти состоялась мужская эстафета 4 по 7,5 км.
Победу одержала сборная Норвегии, второе место досталось Швейцарцам, третье - первой сборной России. Российская команда в составе Ильи Семикова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко проиграла победителям 1,7 секунды.
Вторая сборная России заняла пятое место.
Лахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета, 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Шур Рете, Йоханнес Клебо) — 1:09.53,0
2. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — отставание 1,2
3. Россия-1 (Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — 1,7...
5. Россия-2 (Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев) — 15,2.