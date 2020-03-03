Наталья Непряева: Мне больше нравится Загитова, чем Медведева Российская лыжница рассказала о том, кому симпатизирует в фигурном катании.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в лыжных гонках Наталья Непряева в интервью Sport24.ru рассказала о том, что ей нравится чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании Алина Загитова.

«Мне больше нравится Алина Загитова, чем Евгения Медведева. Не знаю, почему. Просто на первый взгляд. Я видела этих спортсменок во время Олимпиады и когда к президенту ходили.

Все виды спорта разные. Взять мои 24 года – в фигурном катании я была бы на закате карьеры, а в лыжах я только третий год показываю результаты».

В активе Загитовой девушки золотая медаль Олимпиады, а также победы на чемпионате мира 2019 года и на чемпионате Европы 2018-го. В декабре прошлого года 17-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Непряева на Олимпиаде в Пхенчхане выиграла бронзу в эстафете в составе сборной России. В нынешнем Наталья занимает третье место в общем зачете Кубка мира.