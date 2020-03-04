Клэбо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Норвегии, Большунов финишировал пятым

На 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершились соревнования в спринте у мужчин.
В финале первым к финишу пришел норвежец Йоханнес Клэбо с результатом 2 минуты 57,65 секунды.
Товарищи Клэбо по сборной Норвегии Ховард Теугбель и Эйрик Брандсдаль заняли второе и третье место с отставаниями в 65 и 69 сотых секунды. Россиянин Александр Большунов занял пятое место, уступив Клэбо 1,92 секунды.
В общем зачете Кубка мира Большунов продолжает лидировать, набрав 2 073 очка. У Клэбо – 1 663.
Лыжные гонки
Кубок мира. 12-й этап
Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт, свободный стиль
Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2:57,65
2. Ховард Теугбель (Норвегия) – +0,65
3. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) – +0,69
4. Синдре Скар (Норвегия) – +0,94
5. Александр Большунов (Россия) – +1,92
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – +12,79.