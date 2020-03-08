Большунов выиграл классический марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

В норвежском Хольменколлене в рамках 17-го этапа Кубка мира завершилась мужская гонка на 50 км классическим стилем. Ее победителем стал лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов. Его результат 2 часа 8 минут 5,3 секунды. На финише российский лыжник опередил на 9 десятых секунды норвежца Симена Крюгера.
Бронза у другого представителя сборной Норвегии Эмиля Иверсена, который проиграл победителю 19,5 секунды.
Главный преследователь Большунова в общем зачете Йоханнес Клэбо финишировал 15-м, отстав от россиянина на 1 минуту и 42,8 секунды.
Большунов лидирует в общем зачете, набрав 2 221 очко. У Клэбо – 1 726.
Кубок мира по лыжным гонкам
17-й этап
Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 50 км. Классический стиль
1. Александр Большунов (Россия) – 2:08:05,3
2. Симен Крюгер (Норвегия) – +0,9
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +19,5
4. Эйрик Аугдал (Норвегия) – +20,3
5. Ханс Холунн (Норвегия) – +20,8
6. Дарио Колонья (Швейцария) – +21,3
7. Шюр Рете (Норвегия) – +22,3
8. Йенс Бурман (Швеция) – +26,7
9. Мартин Ниенге (Норвегия) – +27,1
10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – +55,8
14. Илья Семиков (Россия) – +1:19,2…
15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:42,8…
17. Алексей Червоткин (Россия) – +1:51,3...
19. Александр Бессмертных (Россия) – +2:25,0...
21. Иван Якимушкин (Россия) – +2:40,6...
23. Ермил Вокуев (Россия) – +3:32,6...
32. Андрей Собакарев (Россия) – +5:39,8...