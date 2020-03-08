Большунов выиграл классический марафон на этапе Кубка мира в Норвегии Клэбо финишировал 15-м.

В норвежском Хольменколлене в рамках 17-го этапа Кубка мира завершилась мужская гонка на 50 км классическим стилем. Ее победителем стал лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов. Его результат 2 часа 8 минут 5,3 секунды. На финише российский лыжник опередил на 9 десятых секунды норвежца Симена Крюгера.

Бронза у другого представителя сборной Норвегии Эмиля Иверсена, который проиграл победителю 19,5 секунды.

Главный преследователь Большунова в общем зачете Йоханнес Клэбо финишировал 15-м, отстав от россиянина на 1 минуту и 42,8 секунды.

Большунов лидирует в общем зачете, набрав 2 221 очко. У Клэбо – 1 726.

Кубок мира по лыжным гонкам

17-й этап

Хольменколлен, Норвегия

Мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 2:08:05,3

2. Симен Крюгер (Норвегия) – +0,9

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +19,5

4. Эйрик Аугдал (Норвегия) – +20,3

5. Ханс Холунн (Норвегия) – +20,8

6. Дарио Колонья (Швейцария) – +21,3

7. Шюр Рете (Норвегия) – +22,3

8. Йенс Бурман (Швеция) – +26,7

9. Мартин Ниенге (Норвегия) – +27,1

10. Дидрик Тонсет (Норвегия) – +55,8

14. Илья Семиков (Россия) – +1:19,2…

15. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1:42,8…

17. Алексей Червоткин (Россия) – +1:51,3...

19. Александр Бессмертных (Россия) – +2:25,0...

21. Иван Якимушкин (Россия) – +2:40,6...

23. Ермил Вокуев (Россия) – +3:32,6...

32. Андрей Собакарев (Россия) – +5:39,8...