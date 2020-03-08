Александр Большунов: Побеждать в Норвегии – это всегда круто Российский гонщик поделился эмоциями после победы в классическом марафоне на этапе Кубка мира.

В пригороде Осло Хольменколлене лидер общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов пришел первым к финишу 50-километровой дистанции классическим стилем.

«Переполняют эмоции, побеждать в Норвегии это всегда круто, – сказал Большунов в интервью пресс-службе Федерации лыжных гонок России, которое цитирует «РИА Новости». – А на такой сложной трассе вдвойне или втройне приятно. Было скучновато из-за малого количества болельщиков, вчера на женской гонке их было больше.

Выпал снег. В том году и в этом – сложные условия. Сравнивать свое состояние? Выиграл оба раза, поэтому все хорошо».

Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 2 221 очко. У его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клэбо – 1 726.