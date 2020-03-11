Большунов досрочно выиграл Кубок мира

Федерация лыжных видов спорта Норвегии приняла решение не отправлять сборную по лыжным гонкам на заключительные этапы Кубка мира в Канаду и США. Причина – угроза распространения коронавируса в стране. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте норвежской федерации.
«Мы несем ответственность, – заявил президент федерации Турбьорн Скогстад. – И мы расставляем приоритеты. Поэтому мы выбираем здоровье, а не результаты».
Таким образом, в пяти заключительных гонках сезона не сможет принять участие Йоханнес Клэбо, занимающий второе место в общем зачете. В результате российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем Кубка мира.
Ранее Большунов набрал 2221 очко. У Клэбо – 1726.
18-й этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе с 14 по 17 марта. 19-й этап пройдет в канадском Канморе 20 и 21 марта.
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