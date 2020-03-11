Йоханнес Клэбо: Борьба с коронавирусом важнее, чем соревнования Норвежец занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поддержал решение Федерации лыжных видов спорта Норвегии не принимать участие в заключительных этапах Кубка мира из-за коронавируса.

«Я на сто процентов поддерживаю данное решение федерации. Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, это важнее, чем соревнования. Грустно, что пропущу этапы, я надеялся выиграть спринт-тур, но есть куда более важные вещи. Думаю, это мудрое решение. Хочется, чтобы и FIS проявила такую же ответственность», - цитирует Клэбо NRK.

Напомним, 18-й этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе с 14 по 17 марта. 19-й этап - в канадском Канморе 20 и 21 марта.

Благодаря отказу норвежцев от участия в соревнованиях, россиянин Александр Большунов досрочно стал обладателем Кубка мира.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.