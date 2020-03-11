«Я счастлива, это исторический успех». Вяльбе - о победе Большунова в общем зачете Кубка мира

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила Александра Большунова с досрочной победой в общем зачете Кубка мира.
«Поздравляю Сан Саныча с «Большим хрустальным глобусом», я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион!», - цитирует Вяльбе «РИА Новости».
Напомним, Федерации лыжных видов спорта Норвегии приняла решение не участвовать в заключительных этапах из-за коронавируса. Благодаря этому Большунов досрочно стал обладателем Кубка мира.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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