Александр Легков: В России давно не было такого лыжника, как Большунов Сборная России примет участие в заключительных этапах КМ.

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков считает абсолютно заслуженной победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.

«Прекрасная победа, и здорово, что она появилась спустя очень долгое время у российского лыжника. У нас давно в России не было такого спортсмена. То, что норвежцы не поехали - это их решение. У Большунова и так такой отрыв, что у них был бы мизерный шанс, чтобы что-то отыграть. Это заслуженная победа, и не важно, поехали они или не поехали», - цитирует Легкова Sport24.ru.

Напомним, вчера Федерации лыжных видов спорта Норвегии приняла решение не участвовать в заключительных этапах из-за коронавируса. Благодаря этому Большунов досрочно стал обладателем Кубка мира.

18-й этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе с 14 по 17 марта. 19-й этап - в канадском Канморе 20 и 21 марта.