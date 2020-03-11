Александр Легков: В России давно не было такого лыжника, как Большунов

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков считает абсолютно заслуженной победу Александра Большунова в общем зачете Кубка мира.
«Прекрасная победа, и здорово, что она появилась спустя очень долгое время у российского лыжника. У нас давно в России не было такого спортсмена. То, что норвежцы не поехали - это их решение. У Большунова и так такой отрыв, что у них был бы мизерный шанс, чтобы что-то отыграть. Это заслуженная победа, и не важно, поехали они или не поехали», - цитирует Легкова Sport24.ru.
Напомним, вчера Федерации лыжных видов спорта Норвегии приняла решение не участвовать в заключительных этапах из-за коронавируса. Благодаря этому Большунов досрочно стал обладателем Кубка мира.
18-й этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе с 14 по 17 марта. 19-й этап - в канадском Канморе 20 и 21 марта.
Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей Москалев - гроссмейстер. Держит график «две грубые ошибки за тур». Рейтинг Владимира Левитина Судья всесоюзной категории в традиционной рубрике разобрал богатый на спорные решения арбитров 21-й тур премьер-лиги. 10.03.2020 22:09 Футбол У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Капитан, до свидания! Или прощай? «Магнитка» бесславно завершила сезон «Барыс» победил «Металлург» в пятом матче 4:2 и в серии 4-1. Эта игра может стать прощальной для капитана «сталеваров» Сергея Мозякина. 09.03.2020 16:30 Хоккей Домрачев Владислав Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Почему Овечкин выбивает полтинники на четвертом десятке Забросив во вторник в ворота «Баффало» 48-ю шайбу в сезоне (2:3 по буллитам), 34-летний Александр Овечкин зафиксировал опережение прошлогоднего снайперского графика на неделю. 10.03.2020 17:19 Хоккей Славин Виталий Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Нагельсманн поглумился над Моуринью. «Лейпциг» в четвертьфинале ЛЧ (видео) Сложно поверить, что 10 месяцев назад «шпоры» под руководством Маурисио Почеттино играли в финале Лиги чемпионов. Сейчас кажется, что это история из параллельной реальности. 11.03.2020 01:01 Футбол Зибрак Артем Мирзаева нокаутировали в Казахстане. Главные моменты турнира ACA 105 (видео) Арман Оспанов победил Расула Мирзаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы (Казахстан) 06.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей