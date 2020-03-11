Александр Тихонов: Большунов, как и Пушкин, у нас один Четырехкратный олимпийский чемпион – об Александре Большунове.

«Новость дня из лыжного спорта. Все норвежцы снялись с американских этапов из-за коронавируса, – сказал Тихонов в интервью «Советскому спорту». – Таким образом, Александр Большунов стал победителем кубкам мира досрочно.

Рад за Лену Вяльбе, которая отказалась от услуг лучших комментаторов. А про Большунова так скажу: талантами не становятся, талантами рождаются. Был у нас в России Царскосельский лицей, где собрали лучших из лучших молодых ребят, но Пушкин у нас один. Вот и сейчас Большунов один. И теперь нужно ждать, когда тетя Маня родит второго Большунова».