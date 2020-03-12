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12 марта 2020 11:18Лыжный спортНечаев Юрий

Этап Кубка мира в США отменен из-за коронавируса

Соревнования были запланированы на 17 марта.

Этап Кубка мира по лыжному спорту в Миннеаполисе (США) отменен из-за коронавируса.

«Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников, а также широкой общественности являются приоритетом. Рекомендации и указания национальных и региональных органов власти и здравоохранения имеют решающее значение в любом решении, которое касается соревнований под эгидой FIS», - говорится в сообщении пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Напомним, ранее сборная Норвегии отказалась от участия в заключительных этапах Кубка мира, вследствие чего досрочным победителем в общем зачете стал россиянин Александр Большунов.

В текущем сезоне в календаре Кубка мира остается еще два этапа: в канадском Квебеке (14-15 марта) и Кэнморе (20-22 марта).

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