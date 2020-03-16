Петтер Нортуг: Сейчас Большунов недосягаем для норвежцев

– Я поражен его результатами. Он один боролся с большим количеством норвежцев. Последние гонки показали, что Большунов подошел к сезону очень разумно. Сейчас он недосягаем. Норвежцы очень сильные, но сейчас они мечтают только об одном – обогнать Александра, – цитирует Нортуга Sport24.ru.
Напомним, что 13 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отмене заключительных этапов Кубка мира в США и Канаде. Таким образом, Большунов досрочно стал победителем общего зачета.
23-летний россиянин набрал в 33 гонках сезона 2221 очко. Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клэбо (1726). Тройку лучших замкнул Пол Голберг (1311).
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