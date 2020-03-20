Александр Большунов: Перед Олимпиадой-2018 я не думал о том, под каким флагом буду стартовать Российский лыжник Александр Большунов оценил возможность выступления за другую сборную.

– Думал ли я выступать за другую страну? Нет. Скажу вам честно: перед Олимпиадой в Пхенчхане я вообще не сильно заботился по поводу того, под каким флагом буду выходить на старт. Я даже об Олимпийских играх не думал – гораздо больше меня волновала необходимость выздороветь. Болел я в тот сезон очень сильно, – цитирует Большунова RT.

Напомним, что на Олимпиаде 2018 года 23-летний россиянин завоевал четыре медали: три серебряные и одну бронзовую.

13 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила об отмене заключительных этапов Кубка мира в США и Канаде. Таким образом, Большунов досрочно стал победителем общего зачета. Он набрал в 33 гонках сезона 2221 очко. Второе место в общем зачете занял норвежец Йоханнес Клэбо (1726). Тройку лучших замкнул Пол Голберг (1311).