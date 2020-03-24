Елена Вяльбе: Все тренеры сборной остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезоне Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что тренерский штаб сборной России не претерпит изменений на следующий сезон.

- Все тренеры остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезонее. Это будет утверждено на президиуме ФЛГР 15 апреля. Понятно, что кем-то я довольна больше, кем-то меньше, но в целом команда показала достойные результаты, - цитируют Вяльбе «Известия».

Напомним, что у мужчин победителем общего зачета Кубка мира сезона-2019/20 стал российский лыжник Александр Большунов, также в первую десятку попал россиянин Сергей Устюгов, занявший восьмое место.

Российская лыжница Наталья Непряева заняла в общем зачете Кубка мира третье место.

Добавим, что сезон завершился досрочно из-за отмены североамериканских этапов Кубка мира в Кэнморе, Миннеаполисе и Квебеке.