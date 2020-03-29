Федерация лыжных видов спорта Норвегии временно уволила 96 сотрудников Из-за досрочного завершения сезона федерация потеряла 2,56 млн евро.

Телеканал NRK сообщает, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии приняла решение 30 марта временно уволить 96 сотрудников.

Временное увольнение в Норвегии – это аналог отпуска за свой счет в России.

Решение принято из-за финансовых проблем федерации на фоне пандемии коронавируса. NRK сообщает, что из-за досрочного завершения соревнований сезона-2019/20 организация потеряла 2,56 млн евро.