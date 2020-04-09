FIS сократит календарь Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса - Советский спорт
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09 апреля 2020 12:20Лыжный спортШарафудинов Виктор

FIS сократит календарь Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса

План следующего сезона Международная федерация лыжного спорта обсудит в мае.

Рейс-директор FIS Пьер Миньере в интервью VG рассказал о том, каким может стать календарь Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2020/21. Количество этапов, скорее всего, будет сокращено.

«Комитет по лыжным гонкам обсудит все варианты мае, – заявил Миньере. – При самом оптимистическом сценарии мы получим сокращенный календарь. Но только в течение лета мы узнаем, что будем делать.

Если сохранятся правила регулирования переездов и переезжать из страны в страну будет нельзя, проведение Кубка мира станет невозможным.

Возможно, будет необходимо разделить мужчин и женщин, проводя в одни выходные мужские гонки, а в другие – женские. Или же, к примеру, мужчины могут соревноваться 2 недели в Норвегии, а потом женщины 2 недели в Финляндии, чтобы не собирать большое число людей вместе.

«Тур де Ски» начнется в после Рождества, но есть определенная неуверенность. Возможно, многодневка будет проведена в одной стране.

Если будет запрет собирать в одном месте более 100 человек, то Кубка мира не будет, но в случае 500 или 1000 – это возможно с гонщиками, сервисом, организаторами и СМИ.

Гонки будем проводить без зрителей, а команды поддержки будут сокращены.

Самая большая проблема – заранее знать, каким правилам следовать. Отмена в последнюю минуту стоит больших денег».

Напомним, что в марте были отменены 10 гонок заключительных этапов Кубка мира в Канаде и США. У мужчин общий зачет выиграл россиянин Александр Большунов, а у женщин – норвежка Тереза Йохауг.

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