Победитель этапа Кубка мира в Рыбинске заразилась коронавирусом - Советский спорт
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17 апреля 2020 09:28Лыжный спортСергеев Иван

Победитель этапа Кубка мира в Рыбинске заразилась коронавирусом

Шведская лыжница Дженни Эберг сдала положительный тест на COVID-19.

30-летнюю спортсменку госпитализировали с двусторонней пневмонией. По признанию Эберг, «она никогда не чувствовала себя так плохо, что доказывает, насколько большую опасность представляет коронавирус даже для молодых людей».

Отметим, что шведка дважды выигрывала бронзовые медали на молодежных чемпионатах мира. В ее послужном списке есть победа на этапе взрослого Кубка мира в Рыбинске в 2015 году. В общем зачете КМ-2019/20 Эберг заняла 81-е место.

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