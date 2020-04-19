Глеб Ретивых: Были возможности оказаться на подиуме не один раз, но всегда чего-то не хватало Российский лыжник Глеб Ретивых оценил минувший сезон и рассказал о нежелании переходить в биатлон.

- Скажу, что сезоном недоволен. Были возможности оказаться на подиуме не один раз, но всегда чего-то немного не хватало. Но я уже примерно знаю, в чем дело. В Канаде, когда этапы были отменены, мы беседовали с Маркусом Крамером (страшим тренером сборной России. – Прим. ред.). Провели некий анализ причин не совсем удачных гонок. Будем отталкиваться от этого, и поменяем подготовку к сезону.

Есть ли желание взять в руки винтовку, если предложат? Мне такого предложения не поступало. Но желания нет. Если у меня получается показывать результаты в лыжных гонках, зачем менять специализацию? - рассказал Ретивых.