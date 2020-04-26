Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю был выведен из состава норвежкой команды по лыжным гонкам на предстоящий сезон Кубка мира.

Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.

Отмечается, что изданию не удалось получить комментарии ни у самого Сундбю, ни у тренера сборной Норвегии Эйрика Мюра Носсума.

Напомним, что ранее, отвечая на вопрос о продолжении выступлений в составе национальной команды, Сундбю сказал, что не хочет вставать на пути в сборную у молодых и подающих надежды лыжников.