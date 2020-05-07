FIS получила от WADA первоначальную информацию по российским спортсменам

- FIS получила первоначальную информацию (от WADA) о ряде спортсменов, в том числе о тех спортсменах, в отношении которых FIS уже применяла санкции. Но полный пакет данных, о котором идет речь, поступит для детального рассмотрения FIS только к концу мая, - цитирует «РИА Новости» пресс-службу организации.
Напомним, что в конце апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало пресс-релиз о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил в связи с проверкой данных московской антидопинговой лаборатории.
Позже агентство разослало всю собранную информацию в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований. Каждой из них предстоит решить, наказывать ли российских атлетов за нарушение антидопинговых правил или нет. WADA отправила сведения по всем 298 случаям, что позволит федерациям оценить все собранные доказательства и провести целевую проверку определенных атлетов.
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