Шведская лыжница Эберг решила уйти из спорта из-за коронавируса 30-летняя спортсменка перенесла двустороннюю пневмонию на фоне COVID-19.

Шведская лыжница Дженни Эберг объявила о том, что завершает спортивную карьеру из-за последствий заболевания коронавирусом.

Эберг в течение восьми дней мучилась от высокой температуры прежде чем попала в больницу. Ей диагностировали двустороннюю пневмонию и заражение COVID-19.

«Я никогда не чувствовала себя так плохо, – рассказала Дженни в интервью Expressen. – Надеюсь, больше я не буду испытывать ничего подобного. Чувствую, что мне не хватает мотивации для поддержания нужного уровня».

Стоит отметить, что врачи рекомендовали Эберг воздержаться от физических нагрузок в ближайшее время, и это тоже повлияло на ее решение о завершении карьеры.

Дженни завоевала две бронзовые медали на юниорских чемпионатах мира в индивидуальном спринте в 2011 и 2012 годах. На ее счету одна победа на этапах Кубка мира (в 2015 году в Рыбинске в спринте вольным стилем). Также Эберг пять раз выигрывала золото чемпионатов Швеции.