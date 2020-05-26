Бронзовый призер сочинской Олимпиады Черноусов будет выступать за сборную Швейцарии Заслуженный мастер спорта России сменил спортивное гражданство.

Российский лыжник Илья Черноусов будет выступать за сборную Швейцарии. Эту информацию подтвердила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Ничего от швейцарской федерации нам не приходило, но у нас к нему нет никаких претензий: переход был оформлен по всем правилам, – заявила Вяльбе в интервью ТАСС. – Ради бога, пусть бегает, мы не против.

Я знаю, что он находится в ожидании получения швейцарского паспорта. Если его возьмет к себе швейцарская сборная, то пожалуйста, я ничего против не имею. Может, он даже покажет хорошие результаты. Поскольку он пропустил Олимпиаду в Корее, ему ничего не мешает выступить за другую сборную на предстоящих Играх».

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Черноусов завоевал бронзовую медаль в лыжном марафоне на 50 км. Также в активе 33-летнего лыжника бронзовая медаль чемпионата мира 2011 года в скиатлоне. За сборную России Илья не выступал с 2016-го и в последнее время принимал участие только в коммерческих соревнованиях.